La 27ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de Télévision de Ouagadougou (Fespaco) a pris fin ce samedi 23 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso avec le sacre du Somalien Khadar Ayderus Ahmed. Il remporte l’Etalon d’Or de Yennenga, la plus prestigieuse récompense convoitée par tous les participants au festival avec son film «la femme du fossoyeur». Le Somalien succède ainsi au Rwandais Joël Karekezi pour son film «The Mercy of the jungle» ou «la Miséricorde de la jungle.»

Les rideaux sont tombés ce samedi 23 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso sur la 27ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de Télévision de Ouagadougou (Fespaco) avec comme vainqueur le Somalien Khadar Ayderus avec son film «la femme du fossoyeur». Avec l’Etalon d’Or de Yennenga, il a reçu une somme de 20 millions de Francs CFA, un trophée ainsi que des gadgets. Quant à l’Etalon d’argent, il est remporté par la cinéaste haïtienne Gessica Geneus avec son film «Freda» et l’Etalon de bronze échoit à la Tunisienne Leila Bouzid avec un film qui raconte une histoire d’amour et de désir. A part le prix de l’Etalon d’Or de Yennenga, Khadar Ayderus Ahmed a décroché également le prix de la Critique africaine Paulin Soumanon Vieyra.

Une Béninoise récompensée

Les représentants du Bénin au Fespaco2021 ne sont pas revenus au bercail bredouille. La Béninoise Agnon Flora Dongbéhoundé a décroché le prix du meilleur plus jeune réalisateur de film d’école. La Nuit des Rois de l’Ivoirien Philippe Lacote repart avec le prix du meilleur décor. Du côté documentaire, c’est le Burkinabè Moumouni Sano qui se voit décerner l’Etalon d’Or pour son documentaire sur Garderie nocturne. L’Etalon d’argent est allé à AICHA MAIGA pour son documentaire sur Marcher sur l’eau. A part son Etalon d’Or en documentaire, Moumouni Sano a reçu aussi le prix de la ville de Ouaga.

Il faut rappeler que le Fespaco 2021 qui a eu lieu du 16 au 23 octobre 2021 était initialement prévu pour du 27 février au 06 mars 2021. Il a été reporté au 16 octobre 2021 à cause de la résurgence de la pandémie de la COVID-19 au Burkina Faso. 239 films ont été sélectionnés et 50 pays étaient représentés pour ce festival. Le Sénégal de son côté est invité comme pays d’honneur.