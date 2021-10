Deux marins russes et d’autres membres de l’équipage d’un navire battant pavillon libérien à Dunkerque, en France, ont été arrêtés et détenus selon le porte-parole de l’ambassade de Russie à Paris, Alexander Makogonov. « Selon les informations dont dispose l’ambassade, le navire, qui a été immobilisé dans le port de Dunkerque le 1er octobre, naviguait sous pavillon libérien », a indiqué le diplomate. « L’armateur n’a aucun lien avec notre pays. Les agences françaises en charge nous ont confirmé que l’équipage détenu, composé de ressortissants de plusieurs pays, comprenait deux citoyens russes », a-t-il précisé.

Des médias français ont rapporté plus tôt qu’un navire avait été arrêté vendredi dans le port de Dunkerque, les forces de l’ordre ayant trouvé à son bord plus d’une tonne de cocaïne. Selon les médias, 19 membres d’équipage ont été arrêtés, dont le capitaine, un citoyen roumain. Les détenus seraient des citoyens russes, ukrainiens, philippins et éthiopiens. Selon une source policière, le navire battant pavillon libérien faisait route du Brésil vers un port du nord de l’Europe. Mardi matin, les détenus ont été transférés à Paris. Selon la source, 1.127 kilogrammes de drogue valant « des dizaines de millions d’euros » étaient cachés à bord du navire.

Protéger les droits et les intérêts des citoyens russes

Le porte-parole de l’ambassade de Russie en France a souligné que « l’ambassade est en contact étroit avec les autorités françaises, l’Union des marins de Russie et les proches des détenus ». « Au fur et à mesure que la situation évolue, nous continuerons à saisir toute opportunité dont nous disposons pour protéger les droits et les intérêts des citoyens russes », a déclaré le porte-parole indiquant qu’une enquête est actuellement en cours. Une audience au tribunal ce jeudi permettra de situer les responsabilités.