La radicalité est « une partition qu’a longtemps jouée Jean-Marie Le Pen et que joue aujourd’hui Éric Zemmour », affirmait Jordan Bardella, patron par intérim du parti le Rassemblement national (RN), dans un entretien au Figaro le 1er octobre et d’ajouter : « Cette radicalité, nous n’avons pas envie d’y retourner. Nous ne reviendrons pas au Front national ». Ce samedi 02 octobre, Jean-Marie Le Pen a lui-même confirmé ce rapprochement fait entre lui et le polémiste condamné à de nombreuses reprises pour incitation à la haine et est prêt à le soutenir au détriment de sa fille Marine dans le cadre de la présidentielle de 2022.

Dans un entretien avec Le Monde ce samedi 02 octobre, Jean-Marie Le Pen a affirmé clairement être prêt à soutenir Éric Zemmour à accéder à l’Elysée, s’il « est le candidat du camp national le mieux placé », bien que Zemmour n’ait pas encore affirmé clairement s’il est candidat à la présidentielle. « Marine a abandonné ses positions fortifiées et Éric occupe le terrain qu’elle a quitté », a affirmé Le Pen père. En effet, Jean Marie Le Pen se retrouve parfaitement dans les propos du journaliste, qui dit les choses comme lui.

« Il dit ce que je pense »

« Il (Zemmour, NDLR) est monté sur la barricade en disant des choses que personne n’osait dire, à part moi. Il dit ce que je pense, mais avec une audience supérieure », a déclaré Le Pen dans Le Monde. Alors que Marine Le Pen et Éric Zemmour se trouvent l’un derrière l’autre dans un nouveau sondage des intentions de vote, 15% pour Zemmour et 16% pour Le Pen, ce soutien du patriarche au journaliste, risque tout de même de raviver les tensions entre lui et sa fille.