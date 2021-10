L’ancien international français Patrice Évra a eu une belle carrière dans le milieu du football. Le joueur âgé de 40 ans est passé par de grands clubs comme Manchester United, l’AS Monaco ou encore le Juventus. Cela lui a d’ailleurs fait gagner beaucoup de titres dont la victoire de deux championnats d’Italie et cinq championnats d’Angleterre. Cependant, tout n’a pas été rose pour l’ancien défenseur de l’équipe de France.

« Je savais que ce qu’il faisait était mal »

Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Times, l’ex-défenseur des bleus a confié avoir été victime d’agressions sexuelles de la part d’un professeur chez qui il allait dormir. D’après ses révélations, les faits s’étaient déroulés pendant qu’il était encore adolescent. « Le professeur principal, croyant que j’étais endormi, mettait les mains sous mon dessus de lit et essayait de me toucher. Je savais que ce qu’il faisait était mal et j’ai essayé de le repousser et de le frapper. J’étais costaud mais j’avais peur aussi même si je ne pouvais pas lui montrer que j’avais peur de lui. Cela durait 10 ou 15 minutes, comme une bagarre. Il ne blaguait pas et faisait tout pour enlever mon pantalon. Aucun mot était prononcé dans le noir mais il se touchait et était sexuellement excité. (…) La dernière nuit chez cet homme, alors qu’il savait que je retournais dans ma famille, il a finalement réussi. Il a mis mon p*n*s dans sa b*uche » a-t-il déclaré.

Sa mère a ressenti de la colère

Notons que Patrice Évra a également confié avoir mis du temps pour révéler ces informations aux membres de sa famille. Au cours d’un voyage récent à Paris, il a raconté ce qu’il s’est passé à sa mère, qui avait ressenti de la colère. « Une mère ne s’attend pas à entendre cela de son propre enfant. Elle sentait que quelque chose n’allait pas et m’avait demandé pourquoi je ne voulais pas dormir dans la maison du professeur. Ce n’est que maintenant que j’ai 40 ans que je lui ai dit. Ce fut un grand choc pour elle. Beaucoup de colère. Elle a dit qu’elle était désolée » a ajouté Patrice Évra.