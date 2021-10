A moins de 10 mois d’une échéance électorale de grands enjeux en France, les regards sont tournés vers des figures de la scène politique qui ont fait parler d’elle ces derniers jours. Si des candidats s’étaient annoncés depuis des mois, le polémiste français Eric Zemmour dont le nom est agité dans l’opinion n’a pas encore dit officiellement qu’il sera sur la ligne de départ.

Il semble bien qu’il faudra compter sur cette figure de la politique française qui fait réagir plus d’un à cause de ses positions sur certains sujets comme l’immigration. Ces derniers jours, des sondages ont révélé que le polémiste reçoit le soutien de plusieurs français. Il a d’ailleurs reçu le soutien de Jean-Marie Le Pen qu’on ne présente plus. Ce mercredi, un nouveau sondage a placé le polémiste au second tour des élections à venir.

Pour la première fois depuis 4 ans, un sondage en France révèle l’absence de la candidate du RN au second tour de la présidentielle prochaine dans le pays. Et celui qui fait une entrée plutôt remarquée c’est Eric Zemmour à qui on attribue 45% des voix face au Président au pouvoir actuellement Emmanuel Macron qui rafle tout de même 55%.