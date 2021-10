Sur les réseaux sociaux, en l’occurrence sur TikTok, un homme qui dit être un «Marocain» a pris de gros risques. Il a en effet, menacé de mettre fin aux jours de deux personnalités de la politique française qui font beaucoup parler d’eux ces dernières semaines. Marine Le Pen et Eric Zemmour, puisque c’est d’eux qu’il s’agit ont été menacé de mort par un jeune homme dont la vidéo a été largement relayée sur la toile.

Dans la vidéo qui semble être un échange avec un interlocuteur que le « marocain » a appelé «mon frère», le TikTokeur a estimé que «Marine Le Pen, elle passera pas, ni (Eric) Zemmour (…)». Ce dernier n’est pas passé par quatre chemins avant de menacer ouvertement les deux personnalités politiques connues pour leurs positions tranchées sur certaines questions.

«On va tous se réunir inch’allah et on va leur couper la t*te comme à l’époque du prophète», aurait affirmé le TikTokeur. Selon nos recoupements d’informations, le compte TikTok de l’individu qui a au prime abord fustigé la colonisation du Maghreb par la France, la photo a été mis hors ligne.