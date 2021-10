L’ancien ministre français Jean-Michel Baylet fait l’objet d’accusations de viols sur mineur. Son accusatrice est en effet, Nathalie Collin, fille de l’ex-sénateur Yvon Collin, qui accuse l’ancien président du parti radical de gauche (PRG) de l’avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises entre ses 12 et 14 ans.

Une enquête a été ouverte

Hier mardi 19 octobre 2021, ce dernier ainsi que son accusatrice se sont retrouvés afin de confronter leurs versions des faits face aux enquêteurs. Selon les informations d’un média français, l’accusé était venu à la Brigade de Protection civile des mineurs du XVIIe arrondissement, aux environs de 14h30, tandis que Nathalie Collin était déjà là quelques minutes plus tôt. D’après cette dernière, l’ex-ministre et son père étaient amis du même parti politique, mais ne s’entendent plus désormais. Suite aux accusations de la femme aujourd’hui quinquagénaire, une enquête avait été ouverte pour « viols » et « agressions sexuelles » sur un enfant âgé de moins de 15 ans, le 09 juin 2020. Notons que les accusations de Nathalie Collin sont rejetées par Jean-Michel Baylet.

Son avocat Jean-Yves Dupeux, qui l’avait assisté durant une audition libre au cours du mois de février 2021, avait à ce moment fait savoir qu’il avait « formellement contesté ces allégations mensongères ». Pour mémoire, Jean-Michel Baylet a plusieurs fois pris part à des gouvernements de gauche, notamment celui de François Hollande. Par ailleurs, il est patron du journal La Dépêche de midi.