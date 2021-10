Les origines de la compagne du nouvel homme fort de la Guinée suscitent beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Très peu connue avant le coup d’Etat orchestré par son époux, Lauriane Doumbouya est d’origine française et est une employée de la police militaire française. Cette dernière a eu avec le président par intérim de la Guinée quatre enfants. La nouvelle première dame de la Guinée est apparue dans la photo officielle de prestation de serment en tenue traditionnelle.

Mais l’apparat ne semble pas rassurer les panafricanistes. Certains d’entre eux n’hésitent pas à mettre en avant cette union qu’ils présentent comme un avantage pour la France. D’autres encore estiment que les liens entre la France et le Guinée persistent toujours. « Donc Mamady Doumbouya sa femme est Française ? », s’est interrogé un usager du réseau social de l’oiseau bleu suite à l’apparition de la photo officielle sur les réseaux sociaux.

Les confidences de Kémi Séba

« Le colonel Mamady Doumbouya, chef du putsch en Guinée : – citoyen français – Sa femme est française – ex-membre de l’armée française (légionnaire) – Il a étudié en Israël. », s’est contenté de publier un autre. Par le canal d’une sortie médiatique qu’il a faite suite au putsch, le franco-béninois Kémi Séba connu pour la lutte qu’il mène contre la françafrique avait également fait une confidence sur ce côté du nouvel homme fort de Conakry. « Beaucoup m’ont dit de faire attention au colonel Doumbouya parce qu’il a une femme française », avait-il confié.

Notons tout de même que l’activiste franco-béninois a eu une rencontre avec le président guinéen par intérim. « Avec mon staff, j’ai parlé avec M Doumbouya et son staff et ce que j’ai entendu hier même s’il y a des choses sur lesquelles nous avons des nuances, si ce qu’il a dit hier est suivi par des actes concrets, matériels, je peux vous assurer que nous le soutiendrons, et s’il trahit ce qu’il a dit hier, nous le combattrons », a déclaré sur les antennes de la radio guinéenne Fin FM ce jeudi 07 octobre Kémi Séba.

