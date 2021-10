Kylian Mbappé a profité de l’interview qu’il a accordée ce mardi 5 octobre à l’Equipe pour revenir sur un incident qui s’était produit lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier. En effet, les caméras de Canal+ avaient rapporté que frustré, le jeune attaquant français avait traité Neymar de clochard. Au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée, Mbappé n’a pas nié cette insulte lancée à l’endroit du Brésilien.

« J’en ai parlé avec lui »

Il a tout de même voulu nuancer les propos en faisant remarquer qu’il n’y a aucune inimitié entre son coéquipier et lui. Il martèle également qu’il s’est entretenu avec Nyemar après le match. « Oui, oui, je l’ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C’est pour ça que, tout de suite après, vu l’ampleur que ça avait pris, j’en ai parlé avec lui. », a déclaré Kylian Mbappé au cours de l’interview.

« Je respecte le joueur »

« On s’est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu’on veut gagner, mais il ne faut pas qu’il y ait une certaine rancœur. Il n’y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l’homme et j’admire ce qu’il est. Mais voilà, je n’étais pas content d’une passe. Un jour ça m’est arrivé aussi, je n’ai pas fait la passe et il n’était pas content. Mais il n’y a aucun problème », a-t-il poursuivi au cours de cette sortie médiatique.