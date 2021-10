La toile africaine et afrodescendante est en emoi. La célèbre danseuse congolaise Jeny Bsg a été battue par son compagnon et a diffusé les images de son visage tuméfié sur son compte Instagram. Très rapidement des comptes influents et des personnalités ont repris l’affaire provoquant une véritable émotion sur la toile.

« Le coup que j’ai reçu c’était le DERNIER ! C’était le coup de TROP. Et c’est celui qui m’a permis de me réveiller et sortir de cet emprise. » a affirmé la jeune femme qui a décidé de ne plus se faire face aux violences visiblement répétées de son conjoint. Ce dernier a tenté de nier son implication sans donner plus de détails sur son compte officiel « docteurideologie » : « Je suis moi-même contre la violence en vers les femmes en aucun cas j’ai lever ma main sur elle et comme il y’a des choses qui s’explique je vais m ‘expliquer » a-t-il expliqué. Lire ci-dessous

Pour autant, la danseuse et influenceuse appelle les internautes à ne pas la venger : « Je n’encourage PAS le harcèlement , je n’encourage PAS la haine . Donc n’essayez pas de vous venger à ma place . Je n’ai ps besoin de vengeance j’ai besoin de me libérer . Laissez cette personne . La justice et la justice divine feront leur travail . Dieu est juste , Dieu est grand . Je ne m’inquiète pas ». Elle a également tenu à donner un conseil aux femmes victimes de violences et demande à ce qu’elles partent dès les premiers signes : « Pour toutes les femmes dans ce genre de situations même si selon vous ce n’est pas grave et qu’on vous dit que le mariage c’est pas facile & qu’il faut supporter ! Au premier signe de violence partez !!!!!

Moi j’aurai du partir + tôt ! N’attendez pas le coup fatale . PARTEZ !!!! Et pour toi mon ex fiancé j’aimerai te dire MERCI de m’avoir honoré en public je te dis aussi AU REVOIR et À JAMAIS en public car Si je reste , je meurs . »