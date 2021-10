Une unité d’opérations spéciales américaines et une petite division de marines ont entraîné des soldats taïwanais avant le conflit prévu avec la Chine, ont déclaré des responsables américains au Wall Street Journal. Environ 24 militaires américains ont fourni un encadrement sur le terrain aux fantassins et aux forces maritimes locales pendant au moins 12 mois, ont indiqué les responsables. Après l’annonce, la Chine a dénoncé une « grave atteinte » à sa relation avec les Etats-Unis.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a invité les Etats-Unis à « pleinement reconnaître la grande sensibilité des questions liées à Taïwan » et à « respecter le principe de la Chine unique ». Washington doit « cesser de nouer des liens militaires avec Taïwan pour ne pas porter gravement atteinte à la relation sino-américaine », a mis en garde le porte-parole.

Le déploiement de troupes américaines à Taïwan indique qu’il existe une certaine inquiétude quant à la capacité de Taïwan à mettre en place une défense militaire efficace. Près de 150 vols d’avions militaires chinois, dont des chasseurs J-16, des bombardiers H-6 et des porte-avions à capacité nucléaire, sont passés près de Taïwan la semaine dernière. Pékin a commandé 80 avions de combat pour simuler une attaque sur l’espace aérien sud de Taïwan le week-end dernier et a depuis poursuivi les incursions sans précédent.

Un engagement inébranlable du PCC

La démonstration de puissance militaire de la Chine intervient après que le président Xi Jinping a affirmé en juillet que toute tentative de consolidation de l’indépendance de Taiwan se heurterait à une « action résolue ». « Résoudre la question de Taiwan et réaliser la réunification complète de la Chine est une mission historique et un engagement inébranlable du Parti communiste chinois », a-t-il déclaré. De hauts responsables américains ont averti que la Chine utiliserait la force pour mettre Taïwan sous sa domination au cours des six prochaines années, certains suggérant une date d’invasion plus tôt.

La Chine s’est engagée à s’unir pacifiquement à Taïwan selon le principe « un pays, deux systèmes », mais le récent écrasement de la dissidence à Hong Kong a suscité des inquiétudes. Bien que les États-Unis n’aient pas de liens officiels avec Taïwan, ils se sont engagés dans des ventes d’armes d’un milliard de dollars au cours de la dernière décennie, mais ont refusé de confirmer s’ils aideraient le pays face à une attaque.