L’ancien chef de la diplomatie américaine sous Donald Trump a profité d’une interview qu’il a accordée à Fox News pour critiquer la politique menée par l’actuel occupant de la Maison-Blanche sur le plan diplomatique. Pour Mike Pompeo, les Etats-Unis risquent de s’éloigner de la scène internationale. Il justifie cette assertion par la politique que mène l’administration Biden vis-à-vis de ses alliés. Selon les confidences qu’il a faites, l’inquiétude a gagné le monde après les premiers mois du président démocrate à la Maison-Blanche.

« Je pense que le monde est très inquiet »

« Je pense que le monde est très inquiet », a déclaré Pompeo. « Je pense qu’ils voient les neuf premiers mois, et ils sont très inquiets que l’Amérique quitte la scène internationale. », a-t-il poursuivi. Il a pointé notamment du doigt le retrait des actifs militaires américains d’Afghanistan qui a conduit à l’installation des Talibans dans le pays. Il n’a pas manqué de rappeler les négociations pour une éventuelle réintégration dans l’accord nucléaire iranien du JCPOA.

Le retrait d’Afghanistan pointé du doigt

« Au fond, ce que l’administration Biden ne comprend pas, c’est qu’il existe une dure réalité, qu’il y a le mal et le bien », a noté l’ancien secrétaire d’Etat américain. « Et si vous vous retirez d’Afghanistan sans considérer les ramifications et sans vous assurer que les conditions sont réunies, l’Amérique sera diminuée. », a ajouté Mike Pompeo.