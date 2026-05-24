Pour l'Ukraine, Poutine « confirme sa faiblesse » après la grande attaque sur Kiev

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha a dénoncé dimanche 24 mai, une démonstration de force ratée après que la Russie a lancé l’une de ses plus massives vagues de frappes aériennes contre plusieurs régions ukrainiennes. L’attaque de la nuit du 23 au 24 mai a impliqué environ 600 drones, des dizaines de missiles balistiques et de croisière, ainsi que le missile balistique Oreshnik, selon les autorités ukrainiennes.

Une frappe coordonnée d’ampleur exceptionnelle

Les bombardements ont visé Kiev et ses environs, Tchernihiv, Kharkiv, Kropyvnytskyi, Odessa, Poltava, Soumy et Jytomyr. Au moins deux civils ont été tués dans l’immédiat et de nombreuses dizaines blessés, selon les déclarations recueillies dimanche. Des immeubles résidentiels ont subi des dégâts considérables, notamment à Kiev où des bâtiments scolaires et commerciaux ont également été touchés.

Cette attaque intervient après trois jours de trêve observés par la Russie durant les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle marque une nouvelle intensification des frappes aériennes que Moscou concentre depuis plusieurs mois contre les zones urbaines et les infrastructures civiles.

Un stratagème de communication défaillant

Le ministre Sybiha a estimé que cette frappe visait à démontrer une apparence de puissance au public russe. « Cette frappe a probablement pour objectif de montrer une force à un audience domestique, mais elle ne confirme que la faiblesse de Poutine », a-t-il déclaré.

Sybiha a souligné que les opérations militaires russes n’ont produit aucun résultat significatif malgré les pertes massives subies par Moscou. Il a également noté que les attaques ukrainiennes à longue portée élargissent désormais la zone de vulnérabilité en Russie elle-même.

Appel aux partenaires internationaux

Le ministre a formulé des demandes concrètes aux alliés occidentaux : renforcer les capacités de défense antiaérienne, augmenter les investissements dans l’industrie de défense ukrainienne et accroître les sanctions contre la Russie, notamment par une interdiction d’entrée aux combattants russes et une utilisation pleine des avoirs gelés.

Sybiha a aussi appelé à des décisions politiques majeures incluant l’adhésion rapide de l’Ukraine à l’Union européenne. Ces demandes reflètent la stratégie ukrainienne de lier le soutien militaire immédiat à des engagements institutionnels de long terme de la part de ses partenaires.