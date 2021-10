Après avoir chuté de 7,6% en septembre en raison de l’inquiétude suscitée par l’augmentation de la pression réglementaire en Chine et aux États-Unis, la plus grande cryptomonnaie, Bitcoin, a bondi, atteignant en quelques minutes son plus haut niveau quotidien depuis juillet. La plus grande cryptomonnaie par valeur marchande a augmenté de 10% à 47 884 $ au début de la négociation à New York avant de réduire les gains. Marathon et Rio Blockchain ont également tous grimpé de plus de 3% vendredi.

Cette hausse momentanée des cryptomonnaies a été influencée par les remarques des régulateurs américains. Lors d’une audience au Congrès jeudi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, avait déclaré qu’il n’avait « aucune intention » d’interdire les cryptomonnaies, ce qui a redonné confiance aux investisseurs, alors que Pékin augmente la répression.

Interdiction en Chine

La semaine dernière, la banque centrale de Chine avait renouvelé son discours ferme sur le bitcoin, qualifiant d’illégales toutes les activités de monnaie numérique et s’engageant à sévir contre le marché. La Banque populaire de Chine avait également déclaré que les services offrant le commerce, l’appariement des ordres, l’émission de jetons et les dérivés pour les monnaies virtuelles sont strictement interdits. Les échanges cryptographiques à l’étranger fournissant des services en Chine continentale sont également illégaux, a déclaré la PBOC.