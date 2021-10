En juin dernier l’ancien président américain Trump avait qualifié le Bitcoin d’une « arnaque », une monnaie qu’il n’« aime pas parce que c’est une autre monnaie en concurrence avec le dollar ». Après lui, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré lundi qu’il pense que le bitcoin n’a pas de valeur. « Je pense personnellement que Bitcoin ne vaut rien », a déclaré Dimon lors d’une conférence pour The Institute of International Finance. « Mais je ne veux pas être porte-parole, je m’en fiche. Cela ne fait aucune différence pour moi », a-t-il ajouté.

L’opposition des dirigeants de la banque au bitcoin n’est pas nouvelle. En septembre 2017, il avait déclaré que la cryptomonnaie était une « fraude » ajoutant qu’il la trouvait « stupide » et « beaucoup trop dangereuse ». « La monnaie ne fonctionnera pas », avait-t-il déclaré. En janvier 2018 par ailleurs, il a dit qu’il regrettait d’avoir fait ces remarques, mais a ajouté qu’il n’était « pas du tout intéressé par le sujet ».

Un accès légitime

Ses commentaires interviennent après que la banque JPMorgan Chase ait déployé cet été une nouvelle fonctionnalité qui a donné aux conseillers financiers l’accès à un nouveau fonds bitcoin pour les clients des banques privées, a rapporté Reuters. Il a déclaré lundi que la banque fournissait à ses clients « un accès légitime, aussi propre que possible » à la crypto-monnaie. « Nos clients sont des adultes, ils ne sont pas d’accord. C’est ce qui fait les marchés. Donc, s’ils veulent avoir accès pour vous acheter du Bitcoin, nous ne pouvons pas le garder, mais nous pourrions leur donner un accès légitime et aussi propre que possible », a déclaré Dimon.

« Le gouvernement va le réglementer »

Le directeur général a également déclaré qu’il pensait que les crypto-monnaies seraient finalement soumises à une réglementation gouvernementale. « Peu importe ce qu’on en pense, le gouvernement va le réglementer ». Le gouvernement va le réglementer à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent, sur le secret bancaire et à des fins fiscales, a-t-il déclaré selon Reuters.