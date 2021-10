Rachidi Gbadamassi est le nouveau 1er vice-président du Réseau des parlementaires africains membres de la commission défense et sécurité (REPAM CDS). Il a été élu à ce poste par ses pairs lors de la cinquième conférence de l’organisation qui s’est ouverte le mercredi 27 octobre 2021 à Abuja au Nigéria. Les parlementaires Zoniaba Henri et Jimmy Smith sont respectivement 2ème et 3ème vice-présidents. Le nouveau président du REPAM CDS a pour nom Sha’Aban Ibrahim Sharada .

Il est le Président de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre des Représentants de la République Fédérale du Nigéria. En somme, il y a eu renouvellement des instances dirigeantes de l’organisation. L’élection du député béninois au poste de vice-président de l’organisation, est une victoire pour la diplomatie parlementaire béninoise. L’He Rachidi Gbadamassi est l’actuel président de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité du parlement.

La cinquième conférence du REPAM CDS prendra fin demain samedi 30 octobre. A l’ouverture des travaux mercredi dernier, il y avait plusieurs personnalités, dont le vice-président du Nigéria Yemi Osinbajo. Dans son allocution, M Osinbajo a indiqué qu’il était nécessaire pour les Etats de mettre en place une stratégie commune pour relever les défis sécuritaires qui se présentent à eux

