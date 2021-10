Un jeune rappeur suédois de 19 ans a été abattu dans le sud de Stockholm lors d’un incident qui, selon les médias vendredi, était probablement lié à un gang. L’affaire a choqué le monde du divertissement suédois et a mis en évidence ce que les responsables ont déclaré être le besoin urgent de faire face à l’activité croissante des gangs criminels dans le pays nordique. Le rappeur Einar a été touché par plusieurs balles dans la banlieue de Hammarby au sud du centre de Stockholm et est décédé sur le coup jeudi soir, a déclaré le porte-parole de la police Ola Osterling à l’agence de presse suédoise TT.

La police recherche au moins deux suspects qui auraient tiré sur le rappeur. Le mobile de la fusillade reste flou mais le journal suédois Aftonbladet a rapporté que le rappeur avait récemment reçu plusieurs menaces. Il a déclaré sans fournir de détails qu’Einar avait été abattu à bout portant « style d’exécution ». Selon la chaîne publique suédoise SVT, le meurtre du rappeur était lié à un gang. Einar, de son vrai nom Nils Gronberg, est né à Stockholm et est devenu célèbre à l’âge de 16 ans lorsque sa chanson « Katten i trakten », extraite de son premier album « Forsta klass », avait atteint la première place des singles suédois en 2019.

« C’est une jeune vie qui s’est éteinte »

Il a reçu le prix de la chanson de l’année en 2019 et le prix du nouveau venu de l’année un an plus tard. Les chansons d’Einar ont été téléchargées des centaines de milliers de fois sur Spotify. « Je comprends qu’il (Einar) comptait beaucoup pour de nombreux jeunes », a déclaré le Premier ministre suédois Stefan Lofven à SVT. « C’est bien sûr tragique. C’est une jeune vie qui s’est éteinte », a-t-il ajouté.

Des rapports avec des membres de gangs

Le tabloïd suédois Expressen a déclaré que les chansons d’Einar traitaient souvent de criminalité et que le rappeur aurait eu des liens étroits avec des gangs criminels locaux. Il avait été vu traîner et faire la fête avec des membres de gangs. Selon Expressen, Einar devait témoigner dans un procès de gang criminel la semaine prochaine, mais les procureurs suédois avaient déclaré plus tôt qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’il se présente devant le tribunal.