La Centrafrique a plusieurs fois fait la une des journaux à cause de la présence russe dans le pays, où était déjà présent la France. Il s’agit d’une question qui inquiète Paris qui à plusieurs reprises a critiqué la présence des russes dans le pays. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a abordé la question dans une interview accordée au média français RFI, ce vendredi 15 octobre 2021.

« Les résolutions ne permettaient pas de faire »

Au cours de son intervention, il a confirmé que les russes sont présents en Centrafrique. « Les russes sont en Centrafrique. Ils sont venus nous appuyer. D’’abord ça a commencé par le comité de sanctions des Nations Unies. J’ai été discuté avec le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, pour lever leur veto sur les livraisons des armes que la France devait nous fournir. Et lors de ces discussions, le ministre russe avait dit qu’il ne pouvait pas, parce que les résolutions ne permettaient pas de faire. Mais vu que nous avons de bonnes relations, et vu mon plaidoyer, il consentait de nous fournir des armes pour compenser cela. Et il fallait aller au comité des sanctions des Nations Unies, puisque la Centrafrique est sous embargo. Mais il y avait des réserves parce que les armes fournies par la Russie ne pouvaient pas être utilisées par nos militaires parce qu’elles sont des nouvelles générations. Et pour lever ces réserves il fallait les former ».

Le président a dit chercher les moyens pour la paix dans son pays

Le chef de l’Etat centrafricain a par ailleurs rejeté l’idée d’être pris en otage par les russes. Alors que la colère monte du côté français concernant cette situation, le président a dit chercher les moyens pour la paix dans son pays. « Le peuple centrafricain recherche la paix. Il a la Sangaris qui était ici. Mais la sangaris est partie. Il y a la MINUSCA. Aujourd’hui on a travaillé pendant un certain temps et la paix Commençait à revenir après l’accord de Bangui. Mais cette rébellion s’est développée et était en train de déstabiliser les actions de la République. En tant que président de la République que devrais-je faire ? Laisser la CPC déstabiliser le pays ? j’ai dû faire appel à tous les moyens possibles pour garantir la sécurité des citoyens centrafricain et de ceux qui sont sur le territoire centrafricain » a-t-il ajouté.

Notons que ces propos de Faustin-Archange Touadéra interviennent après des critiques visant les russes en Centrafrique. Au cours du mois de juin dernier, Mankeur Ndiaye, émissaire des Nations Unies en Centrafrique avait évoqué des violations des droits humains imputables notamment aux mercenaires de la société privée russe Wagner. Même si ces propos avaient été démentis, le ministre centrafricain de la justice avait confirmé des actes de torture commis en grande partie par les rebelles mais aussi par des soldats centrafricains et leurs alliés « instructeurs russes ».