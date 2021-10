La crise des migrants qui sévit en Libye depuis plusieurs années déjà ne va pas en s’arrangeant. Les migrants continuent en effet d’être maltraités au vu et au su des pays africains et des européens. Avec la volonté de protéger leurs frontières, certains pays européens ont signé des ententes de renvoi des migrants avec des milices libyennes. Une situation qui renforce un peu plus l’insécurité des migrants.

Dans la prière de l’Angelus, le pape François a appelé les occidentaux à agir. Pour lui, il faut à tout prix mettre fin au renvoi des migrants vers des pays peu sûrs. « Je ne vous oublie jamais, j’entends vos cris et je prie pour vous. J’exprime ma proximité aux milliers de migrants, de réfugiés et aussi d’autres qui nécessitent une protection en Libye… Tant de ces hommes, femmes et enfants sont soumis à des violences inhumaines… J’appelle à nouveau la communauté internationale à tenir ses promesses de recherche de solutions communes, concrètes et durables pour la gestion des flux migratoires en Libye et dans toute la Méditerranée » a affirmé le pape François.

Difficile de dire si ce message sera entendu. Plusieurs pays européens se radicalisent autour des thèmes de l’extrême-droite depuis quelques années avec pour corrollaire le refus d’acceptation des migrants. En France, le discours d’Eric Zemmour est de plus en plus relayé et d’après les sondages, il a beaucoup de chance de se retrouver au deuxième tour de la présidentielle. Mais pour le Pape, les occidentaux doivent garantir « des conditions de vie décentes, des alternatives à la détention, des routes migratoires régulières et l’accès aux procédures d’asile »