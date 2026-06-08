Rencontre Poutine - Zelensky: Macron, Starmer et Merz se disent favorables

Réunis à Londres dimanche 7 juin, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz et Volodymyr Zelensky ont affiché une position commune sur la guerre en Ukraine. En effet, les quatre dirigeants européens ont soutenu l’initiative du président ukrainien, qui a adressé une lettre à son homologue russe le vendredi 5 juin, Vladimir Poutine, l’invitant à une rencontre. Une tentative pour Kiev de relancer le dialogue avec Moscou, à laquelle le Kremlin n’a pas vraiment répondu.

Plus spécifiquement, le Kremlin estime qu’un accord préalable sur les principaux points du conflit doit être trouvé avant toute rencontre au sommet. Malgré cette réserve officiellement émise par Moscou, les responsables européens ont jugé nécessaire de maintenir ouverts les canaux diplomatiques. Dans la déclaration commune partagée suite à ce mini-sommet, tous estiment qu’une reprise du dialogue pourrait constituer une étape vers un cessez-le-feu durable.

Un soutien européen à la voie diplomatique

Les quatre dirigeants ont insisté sur l’importance d’associer les États-Unis et les pays européens à d’éventuelles négociations. Ils estiment qu’une solution politique reste la seule issue possible pour mettre fin aux combats. Problème, ils se heurtent à l’intransigeance de Moscou pour qui la question territoriale reste centrale.

Les participants à cette rencontre diplomatique (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Ukraine) ont toutefois rappelé leur attachement au respect des frontières reconnues et rejeté toute tentative de modification obtenue par la force militaire.

Londres au centre des discussions

Présent dans la capitale britannique, Volodymyr Zelensky poursuit ses consultations avec ses alliés occidentaux. Le président ukrainien cherche à maintenir la mobilisation internationale alors que l’attention de Washington se concentre désormais davantage sur l’Iran et Israël. Dans tous les cas, Kiev reste attaché, également, à ses positions sur les territoires occupés par la Russie, que ce soit au Donbass ou en Crimée. Difficile d’entrevoir un espoir de paix durable très prochainement donc, mais les mains sont tendues.