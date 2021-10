Le dernier but marqué par Karim Benzema au cours de la rencontre du dimanche entre la France et l’Espagne est désigné par l’UEFA comme étant le plus beau but du Final FOUR. L’attaquant du Real Madrid avait permis aux Bleus d’égaliser à la 66ème minute de la rencontre. A en croire les précisions apportées par l’instance européenne du football, le choix a été porté sur la réalisation de Karim Benzema suite à un vote des internautes.

33 buts marqués en sélection

Il était en concurrence avec plusieurs autres buts dont ceux marqués par Romelu Lukaku, Ferran Torres et de Théo Hernandez. L’attaquant du club espagnol s’est fait remarquer au cours de ces dernières semaines par ses prestations. Avec ses 92 sélections, le numéro neuf des Merengue a réussi à marquer 33 buts du haut de ses 33 ans.

Favori au Ballon d’Or 2021

Il devient ainsi le sixième meilleur buteur de l’équipe de France devant Zinedine Zidane et derrière David Trezeguet. Rappelons également que cette nouvelle tombe dans un contexte où Karim Benzema est compté parmi les favoris au Ballon d’Or 2021. Dans la liste qui a été dévoilée le vendredi 8 octobre dernier, il était parmi les 30 joueurs choisis pour aller à la conquête de cette distinction honorifique.