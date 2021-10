Vendredi 22 octobre, la Maison blanche a annoncé qu’elle publierait davantage de documents liés à l’assassinat de l’ancien président John F. Kennedy conformément à la Records Collection Act de 1992, mais a ajouté qu’elle reporterait davantage la publication en raison de la pandémie en cours et pour des raisons sécuritaires. La National Archives and Records Administration (NARA) des États-Unis a indiqué avoir examiné les dossiers.

Cependant, l’agence a rapporté que « malheureusement, la pandémie a eu un impact significatif sur les agences » et que la NARA « nécessite du temps supplémentaire pour s’engager avec les agences et mener des recherches au sein de la plus grande collection pour maximiser la quantité d’informations diffusées ».

En vertu de la loi de 1992, certains dossiers classifiés Top secret, ont été scellés par la cour fédérale et ne peuvent être descellés que par un juge, a déclaré la NARA. La Maison Blanche a publié vendredi soir un mémorandum sur la certification temporaire concernant la divulgation d’informations déclassifiées, après que le Congrès a déclaré que « tous les dossiers du gouvernement concernant l’assassinat du président John F. Kennedy devraient finalement être divulgués pour permettre au public d’être pleinement informé de l’histoire entourant l’assassinat. »

Prévenir toute atteinte à la sécurité militaire

Après que la NARA ait demandé au président de « certifier temporairement la rétention continue de toutes les informations certifiées en 2018 », le président a accordé un an de plus. « Les agences ayant proposé que la déclassification de toutes les informations contenues dans les archives soit reportée, je certifie qu’elle le sera jusqu’au 15 décembre 2022 », a écrit le président Joe Biden dans un communiqué. D’après le président, ce report est nécessaire « afin de prévenir toute atteinte à la sécurité militaire, aux opérations du renseignement, au maintien de l’ordre public et à la conduite de relations extérieures ».

Il a également expliqué que toutes ces considérations apparaissaient comme étant « plus importantes que l’intérêt général de voir une déclassification immédiate ». Dans le mémo présidentiel, la Maison Blanche a révélé que la plupart des dossiers et documents liés à la fusillade mortelle du 35e président des États-Unis, le président John F. Kennedy, datent de près de 30 ans. Le leader a été assassiné il y a 58 ans, en 1963, et l’agresseur nommé Lee Harvey Oswald a été arrêté pour le crime.

Un problème de sécurité nationale

Une note de service de la CIA de 1975 publiée par le gouvernement américain et portant la mention « top secret » montrait également que le tueur de Kennedy, Oswald, figurait sur une « liste de surveillance ». L’ancien président américain Donald Trump avait subi la même pression de divulguer au public des milliers de fichiers et d’enregistrements, qui ont été gardés secrets, mais l’administration Trump l’a retardé en invoquant un « problème de sécurité nationale ».