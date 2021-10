La Chine a démenti une information selon laquelle elle aurait testé un missile hypersonique à capacité nucléaire plus tôt cette année. Pékin a affirmé plutôt qu’il effectuait un contrôle de vaisseau spatial axé sur la technologie réutilisable. Citant plusieurs sources proches du dossier, le journal britannique, Financial Times (FT) a rapporté samedi que la Chine avait effectué le test de projectile en août. L’essai aurait vu le missile hypersonique à capacité nucléaire tourner autour du globe en orbite basse avant de se diriger vers sa cible, qu’il a ratée d’environ 38 km.

Mais lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a réfuté l’information. « Ce n’était pas un missile, c’était un véhicule spatial », a déclaré le porte-parole du ministère, Zhao Lijian, lors d’un point de presse à Pékin, interrogé sur l’article du journal, ajoutant qu’il s’agissait d’un « test de routine » dans le but de tester la technologie pour réutiliser le véhicule. Le porte-parole a ajouté que l’essai, qui, selon le ministère des Affaires étrangères, a eu lieu en juillet, et non en août, était « d’une grande importance pour réduire le coût d’utilisation des engins spatiaux et pourrait fournir un moyen pratique et abordable de faire un aller-retour pour l’utilisation pacifique par l’humanité de l’espace ».

Des progrès étonnants

Il a affirmé que de nombreux pays avaient effectué des tests similaires dans le passé. Les développements surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, où les agences de renseignement auraient été « prises par surprise » à propos du prétendu test de missile. Deux des sources citées par le journal ont déclaré que l’essai a montré que Pékin avait fait « des progrès étonnants sur les armes hypersoniques et était bien plus avancé que ne le pensaient les responsables américains ».

Washington surveille de près le programme de modernisation militaire en cours de Pékin pour évaluer les risques possibles que lui pose son concurrent stratégique de plus en plus affirmé. Le programme spatial chinois est dirigé par son armée et est étroitement lié à son programme de construction de missiles hypersoniques et d’autres technologies qui pourraient modifier l’équilibre des pouvoirs avec les États-Unis. Les missiles hypersoniques voyagent à plus de cinq fois la vitesse du son dans la haute atmosphère, soit environ 6 200 km/h.