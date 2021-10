La National Basketball Association (NBA) fait face à un scandale qui implique plusieurs anciens joueurs. En effet, ces derniers au nombre de 18 ont été inculpés ce jeudi 7 octobre 2021 pour avoir escroqué le système d’assurance maladie de la ligue professionnelle américaine. L’information a été donnée par les procureurs fédéraux de Manhattan, qui ont indiqué que le montant escroqué s’élève à plusieurs millions de dollars.

Près de 2,5 millions de dollars en paiements frauduleux

Concrètement, les personnes mises en cause sont accusées d’avoir mis sur pied un système qui leur permettait d’introduire des demandes de remboursement pour des soins qui n’ont pas eu lieu. Ceux-ci, qui sont d’ordre médical et dentaire leur ont donc permis d’empocher 3,9 millions de dollars. Par ailleurs, ils ont perçu près de 2,5 millions de dollars en paiements frauduleux. Cependant, 15 anciens joueurs ont été arrêtés tandis que 3 ont pris la fuite. Au nombre des personnes inculpées, se trouve en grande majorité des anciens joueurs de second plan. Sur la liste figure aussi Tony Allen, autrefois l’un des meilleurs défenseurs de la NBA et Glen « Big Baby » Davis.

Les procureurs ont aussi accusé Terrence Williams un ancien joueur des Houston Rockets, d’avoir organisé la fraude et empoché 230 000 dollars. Il a également été inculpé pour usurpation d’identité aggravée. Notons que Tony Allen n’a pas pu être interpellé par les forces de l’ordre. Tout comme deux autres anciens joueurs, il a fui. Cependant, son épouse a été arrêtée et inculpée.