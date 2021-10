Drake et Chris Brown ne sont plus des artistes à présenter. Ces dernières années, Drake et Chris Brown ont régulièrement fait parler d’eux après la sortie de plusieurs tubes qui ont gardé de bonnes positions dans les classements de musique. D’ailleurs, une collaboration des deux artistes fait couler actuellement beaucoup d’encre et de salive.

« No Guidance » puisque c’est de ce titre de Chris Brown qu’il s’agit, a été mis en ligne sur la chaine YouTube de l’artiste depuis 2019 et totalise plus de 373 millions de vues sur la plateforme vidéo à ce jour. Dans la journée d’hier, TMZ a révélé qu’un artiste du nom de Mr Cooper et le producteur Drum’n Skillz poursuivent les deux artistes en justice.

Selon la même source, Drake et Chris Brown sont accusés d’avoir plagié « I Love Your Dress » de Mr Cooper sorti quelques années avant la collaboration des deux artistes. Et pour cette raison, Mr Cooper et son producteur réclament un dédommagement. Le producteur et le chanteur poursuivent Drake et Chris Brown pour violation du droit d’auteur.