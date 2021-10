Les objets volants non identifiés (OVNIS) constituent une préoccupation pour de nombreuses personnes qui évoquent une vie extraterrestre. C’est en effet le cas du patron de la NASA, Bill Nelson qui a récemment parlé de ce sujet.

« Et on ne sait pas ce que c’est »

Lors d’une visite à l’université de l’Etat de Virginie au sud-est des Etats-Unis, l’administrateur de l’agence spatiale américaine a fait de possibles liens entre la recherche de vie extraterrestre et les vues militaires d’objets volants non identifiés. Face à la foule, le chef de la NASA a fait référence aux pilotes qui ont été confrontés à des OVNIS. « Ils savent qu’ils ont vu quelque chose, et leurs radars se sont bloqués dessus » a-t-il laissé entendre, ajoutant qu’ils « ne savent pas ce que c’est. Et on ne sait pas ce que c’est. Nous espérons que ce n’est pas un adversaire ici sur Terre qui a ce genre de technologie ». Par ailleurs, le chef de la NASA a parlé d’autres théories qui soutiennent que nous ne sommes pas les seuls dans l’univers. Il n’a cependant pas dit avoir des informations précises sur le sujet. En outre, au cours de son intervention, Bill Nelson a émis plusieurs interrogations sur la question.

« Qui est là-bas ? Qui sommes-nous ? Comment sommes-nous venus ici ? Comment sommes-nous devenus tels que nous sommes ? Comment avons-nous évolué ? Ces conditions existent-elles dans un univers qui a des milliards d’autres soleils et des milliards d’autres galaxies ? » s’est-il interrogé.