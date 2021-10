Ce sont des informations qui sonnent comme un scandale dans la presse internationale. En effet, une enquête de grande envergure appelée « Pandora Papers » et ayant été menée par près de 600 journalistes, a révélé un gros scandale financier impliquant plusieurs personnalités à travers le monde issues notamment du monde politique et du divertissement.

35 chefs d’Etat impliqués

Elle révèle que ces dernières ont caché leurs avoirs dans plus de 29 000 sociétés offshores, à des fins d’évasion fiscale. L’enquête parle de 35 chefs d’Etat qui sont concernés dans cette affaire. Parmi eux figurent plusieurs dirigeants africains dont le président congolais Denis Sassou-Nguesso et le chef de l’Etat kenyan, Uhuru Kenyatta. Selon les Pandora Papers, ce dernier détient une fondation au Panama, tout en mettant l’accent sur le fait que des membres de sa famille ont plus de 30 millions de dollars dans des comptes offshore. Le nom de la chanteuse colombienne Shakira est évoquée dans trois sociétés offshore se trouvant dans des îles vierges britanniques à savoir : Titania Management Inc, Light Tours Limited et Light Productions Limited. L’interprète de Hips don’t Lie est par ailleurs accusée d’avoir fraudé pour un montant de 14,5 millions d’euros.

Cinq ans après les Panama Papers

Notons que les Pandora Papers sont basés sur près de 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers. L’enquête a été publiée hier dimanche 03 octobre 2021 par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Ce dernier avait publié cinq années plus tôt les Panama Papers, qui avaient attiré l’attention sur les avoirs douteux de milliers de clients du cabinet d’avocats Mossack Fonseca. Pour avoir les informations sur ces personnalités qui étaient de premier plan, l’enquête s’est basée sur près de 11,5 millions de documents.