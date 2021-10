Au cours de ces dernières années, les nouvelles technologies ont connu un grand boom. Avec le développement d’Internet, les nouveaux services basés sur le numérique ont touché presque tous les secteurs de la vie des humains. En effet, le digital ces dernières années s’est invité dans les opérations classiques de la vie quotidienne offrant ainsi une large gamme d’opportunité aux entrepreneurs qui ont très rapidement compris les enjeux et les défis du 21ème siècle. Si l’immobilier et d’autres secteurs ont beaucoup évolué au cours des dernières années grâce à Internet, le secteur des pompes funèbres n’est pas resté en marge. D’ailleurs, ils existent depuis un moment déjà, de nombreux sites qui proposent qui réaliser une plaque tombale personnalisée pour rendre hommage à un être cher disparu.

Perdre un être cher est une épreuve difficile que chacun de nous a vécue au moins une fois dans sa vie. La période de deuil est vécu de diverses manières en fonction du lien avec le défunt. Que ce soit un père, frère, grand-père, fils, cousin ou amis la manière dont la période de deuil est vécue n’est pas la même. Une fois les funérailles organisées, l’autre casse-tête parfois pour les proches d’un défunt est la recherche de la meilleure manière de rendre hommage au disparu. Faire réaliser une plaque funéraire sur laquelle est incrusté l’image du défunt ou des dessins peut être un moyen de rendre un bel hommage à quelqu’un qui a marqué notre vie avec un message personnel destiné au défunt, un proverbe ou une citation. Si auparavant, il fallait se déplacer pour retrouver un professionnel du secteur, aujourd’hui grâce à Internet, il est possible de choisir un modèle de plaque tombale personnalisé et de commander un exemplaire en visitant juste plusieurs liens.

Choisir la plaque tombale

Les plaques tombales existent sous plusieurs formes, avec une multitude de matériaux et les coûts varient en fonction du goût du client. Que ce dernier choisissent un modèle classique ou en fibre de verre ou encore avec plexiglas, la longévité de la plaque dépend des matériaux et de comment il a été installé. Les plaques faites à base de plexiglas et de pierre acrylate, deux matériaux robustes dures souvent dans le temps. Naturellement, le budget grimpe très rapidement en fonction des matériaux utilisés. Les experts du secteur font noter que les plaques de bronze apposées sur une roche sont généralement plus coûteuses que les monuments en granite qu’on voit ordinairement. Les mêmes personnes indiquent que les plaques tombales au sol se dégradent souvent très vite pendant la tonte du gazon ou le déneigement par exemple. Si elles offrent l’avantage de coûter moins cher, dans la durée elle ne résistent pas. C’est pourquoi le choix du bon matériau est important. Il convient également de souligner que si les services de plaques tombales personnalisées offre la possibilité de choisir parmi une multitude de polices, dans certains cimetières, certaines polices sont exclues. Il faut donc bien se renseigner pour savoir quel type de police est autorisé.