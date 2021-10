Le chanteur ivoirien Debordo Leekunfa a encore fait parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, l’artiste ivoirien a décidé de s’en prendre au célèbre chanteur congolais Fally Ipupa, dans une vidéo qu’il a partagée sur le réseau social Facebook. Pour l’interprète de Massaii, l’artiste congolais anarque les ivoiriens.

« Faut te ressaisir »

« Fally il nous chante quoi à longueur de journée (…) jusqu’à quand ça va continuer. Et après on nous ressort des ndombolo… Et on va tourner et on va dire non que Fally est fort que Debordo. Hé Fally, moi je te regarde, tu n’es jamais fort que Debordo. Faut chanter parce que tu es en train d’arnaquer mon peuple. Faut te ressaisir. Je viens de voir ta liste. Il y a des gens qui vont se lever pour aller voir tes concerts. Ils ne vont rien retenir parce que tu ne dis rien dans tes chansons. On ne comprend rien dans tes chansons (…) Même les petits rappeurs qui arrivent ici en France pour aller chanter, même en anglais on comprend. Mais congolais là on ne comprend pas. On est fatigué chante en français. Avec ça on me compare à Fally, on n’est pas même chose » a-t-il déclaré.

Notons que ce n’est pas la première fois que Debordo Leekunfa s’en prend à un artiste. Il avait en effet passé plusieurs années à attaquer par médias sociaux interposés, Serge Beynaud, un autre artiste ivoirien. Cependant, il a présenté ses excuses à ce dernier, il y a quelques mois. « J’aimerais demander pardon à tous les artistes de Côte d’Ivoire, ceux que j’ai frustré, en particulier, Serges Beynaud. On a eu des antécédents où j’ai eu à insulter, à me perdre… » avait-il déclaré.