Alors que la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen a commencé à se départir de ses positions radicales sur l’immigration en France, ce qui lui a coûté le soutient de son père pour la présidentielle au profit d’Eric Zemmour qui n’est toujours pas encore officiellement candidat, ce dernier demeure toujours radical dans ses propos. Condamné à plusieurs reprises pour incitation à haine, Eric Zemmour qui toujours nourrit une « haine » dans ces propos contre l’islam en France et les immigrés, pense que l’immigration n’apporte rien au pays.

« Je pense que la France est une chance pour les immigrés, mais que l’immigration n’en est plus une pour la France depuis longtemps », a déclaré Zemmour ce lundi 4 octobre sur RMC dans l’émission « Grandes Gueules » face à Mourad Boudjellal qui a affirmé ne pas aimer les idées du polémiste. D’après le journaliste, l’immigration coûte énormément à la France et il faudra expulser du pays, « tous les délinquants » et tous les chômeurs.

Les inactifs doivent rentrer chez eux.

« Il faut expulser tous les délinquants, il faut déchoir de nationalité les double-nationaux délinquants, il ne faut plus reconduire automatiquement les titres de séjours, les gens qui sont chômeurs ou inactifs doivent rentrer chez eux. Et il faut arrêter de donner des droits aux immigrés de faire venir leurs familles, leurs femmes, leurs enfants… Ça, c’est terminé ! », a clamé Zemmour qui vient en troisième position après Le Pen dans un sondage sur les intentions de vote.

On ne vit plus à la française

Revenant le « grand remplacement », Eric Zmmour a déclaré qu’à de nombreux endroit en France aujourd’hui, la culture française a disparu et laissant la place à la culture islamique. « Je dis que dans de nombreux quartiers, aujourd’hui, on ne vit plus à la française. La France y a été chassée », a déclaré le journaliste dénonçant des quartiers « perdus de la République (…) conquis par l’Islam ».