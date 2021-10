Bien que de nombreux pays accueillent des cliniques spécialisées dans la greffe de cheveux Turquie est l’un des pays les plus populaires pour cette procédure. La principale raison en est qu’il existe des cliniques qui combinent leur vision avec des prix attractifs et un service de qualité.

Istamboul, Turquie est l’une des villes les plus populaires pour la greffe de cheveux. Bien entendu, la raison de cette forte demande est qu’Istamboulest devenue le centre de santé et de beauté du monde. Les meilleurs hôpitaux, médecins et cliniques de Turquie sont présents à Istamboul. Les centres de chirurgie de la greffe de cheveux les plus expérimentés ouvrent leurs portes à Istamboul.

Qu’est-ce que la greffe de cheveux?

La greffe de cheveux est l’une des procédures les plus fréquemment utilisées aujourd’hui. Ça constitue une solution permanente aux problèmes de perte de cheveux ou de calvitie. L’opération de greffe de cheveux est réalisée en implantant des follicules pileux actifs et sains par une technique microchirurgicale dans les parties de la tête où il n’y a plus de follicules pileux actifs ou de cheveux naturels.



Le détail le plus important à mentionner est que ce sont les propres cheveux du patient qui sont transplantés lors de la procédure. On peut donc affirmer qu’il n’y a aucune interférence extérieure. En outre, il n’est pas possible de réaliser une greffe de cheveux sur chaque personne avec les mêmes techniques. Comme chaque individu a des follicules pileux différents, il y a une planification et une application personnalisées.

Alors, dans quelle partie du corps cette procédure est-elle réalisée à l’aide de follicules pileux?

Des follicules pileux forts et sains sont prélevés à l’arrière du cou et implantés dans la zone de cheveux clairsemés et chauves sur la tête. L’objectif principal de cette procédure est de créer un aspect totalement naturel. Ainsi, une apparence naturelle peut être obtenue sans même savoir que les follicules pileux prélevés à l’arrière du cou sont traités.

Qui peut subir une greffe de cheveux?

Toute personne ayant un problème de perte de cheveux, qu’elle soit homme ou femme, peut subir une greffe de cheveux. Bien que la greffe de cheveux soit une méthode de chirurgie esthétique pour les hommes, elle est maintenant utilisée par les femmes également.

Causes de la perte de cheveux

Il existe de nombreux facteurs parmi les causes de la perte de cheveux. Certains d’entre eux sont les suivants:

L’âge

Traumatismes

Blessure et opération chirurgicale sur le cuir chevelu

Maladies de la peau

Effets secondaires des médicaments utilisés

Un autre point à mentionner est que la perte de cheveux n’est pas seulement un problème qui apparaît sur le cuir chevelu. Ce problème peut se manifester dans toutes les parties du corps où les cheveux poussent, y compris les sourcils, la moustache et la barbe.

Pourquoi n’obtient-on pas les mêmes résultats malgré l’utilisation des mêmes techniques de greffe de cheveux?

La greffe de cheveux est une opération chirurgicale qui est planifiée et appliquée individuellement. Chaque détail, du nombre de follicules pileux à prélever à la possibilité de réaliser une seconde opération, est planifié dans les moindres détails.



En outre, des préoccupations telles que le naturel et l’apparence figurent parmi les principales préoccupations de la greffe de cheveux. Après avoir considéré tous les détails, il est temps de décider de la technique de greffede cheveux à utiliser. FUE, DHI et Sapphire FUE sont différentes méthodes de greffe de cheveux.

Lorsque tous ces détails sont réunis, il est possible d’obtenir des résultats différents pour chacun. Alors que certains patients ne présentent que des problèmes d’amincissement ou de perte de cheveux liés à l’âge, d’autres peuvent rencontrer des problèmes tels que la perte de cheveux due à une maladie de peau. Par conséquent, la greffe de cheveux est une opération qui est unique à chaque patient et ne donne pas le même résultat chez tout le monde.

Quelles sont les méthodes de greffe de cheveux?

Aujourd’hui, la greffe de cheveux est réalisée à l’aide de différentes méthodes. Au début de ces méthodes se trouve le FUE avec Saphir. Cette méthode, qui permet d’ouvrir un plus grand nombre de microcanaux, donne à la fois un résultat efficace et raccourcit le temps de cicatrisation. Ça minimise également les déchets de racines, réduisant ainsi les séances. Le patient a ainsi la possibilité d’effectuer une opération avec un budget plus abordable.

Une autre méthode, la DHI, ou implantation directe de cheveux, permet d’implanterdirectement la racine sans attendre. Il s’agit d’une méthode idéale, notamment pour les patients avec des racines faibles. En outre, la greffe de cheveux non rasés peut être effectuée avec la DHI. La DHI peut être utilisée seule ou en combinaison avec les deux autres méthodes.

La principale méthode de greffe de cheveux qui a conduit au développement de ces deux méthodes est la FUE, ou extraction d’unités folliculaires. Cette méthode est principalement privilégiée en fonction de la solidité de la zone donneuse sélectionnée. Si ce sont les follicules pileux de la zone à prélever, la méthode FUE est facilement applicable. Sinon, il serait correct d’utiliser d’autres méthodes car elles sont appliquées avec une plus grande finesse.

Obtenez des cheveux naturels !

Medhair est l’une des cliniques les plus populaires pour les opérations de greffe de cheveux Turquie et à Istamboul. Ce succès est dû à ses 16 années d’expérience en matière d’esthétique et de greffe de cheveux. Grâce à la richesse de sa plateforme de patients et aux différents types des techniques de greffe de cheveux, Medhair a acquis une grande expérience et a une longueur d’avance sur les autres cliniques.

Nous aimerions répondre à cette question par « Non ». Medhair a le grand avantage de se spécialiser uniquement dans la transplantation de cheveux au lieu de fournir des services pour de nombreuses opérations cosmétiques. Ainsi, Medhair ne laisse pas la transplantation capillaire au hasard et démontre toute son expérience dans la satisfaction des patients.

De plus, avec les derniers produits technologiques que Medhair utilise, les médecins compétents de sa profession font parler tout son savoir-faire. Pour toutes ces raisons, la clinique capillaire Medhair est en train de devenir le centre de transplantation capillaire numéro un à Istanbul.