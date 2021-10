Blaise Compaoré ne sera pas présent « dans la salle des banquets de Ouaga 2000 » ce lundi 11 octobre à l’ouverture du procès sur l’assassinat de Thomas Sankara. L’information a en effet été annoncée par les avocats français et burkinabè de l’ancien président du Burkina-Faso par le canal d’un communiqué. Ils fustigent en effet les différentes procédures qui ont abouti à l’ouverture du procès devant « une juridiction d’exception ».

Compaoré n’aurait jamais été interrogé

Le communiqué des avocats indique notamment que leur client n’a jamais été « convoqué pour un interrogatoire » et qu’ « aucun acte ne lui a jamais été notifié, sinon sa convocation finale devant la juridiction de jugement ». Ils ont par la suite brandi l’immunité de Blaise Compaoré en tant qu’ancien chef d’état burkinabè. Rappelons que le procès sur l’assassinat de Thomas Sankara s’ouvrira le lundi 11 octobre soit plusieurs décennies après son meurtre.

« Attentat à la sûreté de l’Etat »

Selon le communiqué transmis à la presse par le procureur militaire du Burkina Faso mardi 17 août dernier pour annoncer l’ouverture du procès, une douzaine de personnes seraient mises en cause dans l’affaire. Blaise Compaoré le principal accusé et ses coaccusés sont poursuivis pour « attentat à la sûreté de l’État », « complicité d’assassinats » et « complicité de recel de cadavres ».