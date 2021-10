L’opposant politique Rémy Daillet aurait-il participé à un projet de coup d’Etat contre le président français Emmanuel Macron ? C’est du moins ce qu’on peut comprendre suite à l’arrestation et la mise en garde à vue de la figure de l’ultradroite française. Selon les informations données hier jeudi 21 octobre 2021 par des sources proches du dossier, Rémy Daillet a été interpellé pour des projets de coups d’Etat et d’actions violentes.

Douze personnes arrêtées depuis mai dernier

D’après les sources, l’homme âgé de 54 ans est suspecté d’être le « cerveau » d’un groupe qui avait l’intention de mener des actions violentes. Elles ont par ailleurs précisé que d’autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. En effet, une douzaine de personnes ont été arrêtées depuis le mois de mai dernier pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Au nombre de ces personnes, plusieurs sont également suspectées de faire partie du groupuscule Honneur et Nation qui avait l’intention de s’en prendre à une loge maçonnique à l’est de la France.

« Aucun lien ni avec le groupuscule »Honneur et nation » »

Le 08 octobre dernier, quatre hommes parmi lesquels figurent deux militaires ont été mis en examen, puisqu’ils sont persuadés qu’« Emmanuel Macron est au service de l’argent et qu’il faut en finir avec le grand capital ». A en croire un média français, ils avaient « l’idée d’un coup d’État, d’un renversement du gouvernement français ». Le quinquagénaire et sa secrétaire, qui a aussi été arrêtée, ont été interrogés par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Suite à l’interpellation de Rémy Daillet son avocat, Me Jean-Christophe Basson-Larbi, a rejeté les faits reprochés à ce dernier dans un communiqué. « L’opposant politique Rémy Daillet n’a strictement aucun lien ni avec le groupuscule »Honneur et nation » ni avec les projets d’attentats que l’on prête à ses membres dont il n’a pas connaissance » a-t-il déclaré.