Le torchon brûle toujours entre le Mali et la France concernant la présence militaire française dans le pays. A l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre malien Choguel Maïga avait qualifié d’« abandon en plein vol », la reconfiguration de la force Barkhane. Les réactions françaises à la suite de ces propos ne s’étaient pas fait attendre.

« Une honte, qui déshonore ce qui n’est même pas un gouvernement »

Après la ministre française de la Défense Florence Parly, qui a qualifié d’« indécentes » les accusations du Premier ministre malien, le chef de l’Etat Emmanuel Macron était monté au créneau pour critiquer les propos de ce dernier. Dans la soirée du jeudi 30 septembre 2021, le locataire de l’Elysée avait évoqué « une honte, qui déshonore ce qui n’est même pas un gouvernement ». Cependant, ces propos du président français ont été mal reçus par plusieurs partis politiques qui n’ont pas manqué de réagir. Dans une interview accordée au média français RFI, le porte-parole du parti Yelema, Hamidou Doumbia a estimé qu’Emmanuel Macron aurait pu se montrer plus diplomate pour apaiser les tensions entre les deux pays.

Les Français sont maintenant des « ennemis voilés »

« Nous avons un peuple qui souffre depuis plus de dix ans de terrorisme ! Que les populations entendent cette guerre diplomatique qui ne dit pas son nom, ça renforce encore les jihadistes. Les deux États doivent se comprendre, discuter d’un partenariat gagnant-gagnant. Et il faut que les deux États tirent les leçons nécessaires de ce qui s’est passé. S’il y a exaspération, c’est que les populations ont du mal à voir l’efficacité de l’intervention des forces étrangères sur le territoire malien » a-t-il ajouté. Dans une autre interview accordée au même média, Jeamille Bittar, porte-parole du mouvement M5-RFP, a qualifié la sortie d’Emmanuel Macron de « déception » soulignant que les Français sont maintenant des « ennemis voilés » qui doivent quitter le pays.

« Je ne dis pas le peuple français, les gens français… je parle de la politique française à l’heure actuelle ; nous disons non et nous allons nous assumer jusqu’au bout ! C’est à nous, maintenant, de décider de qui peut rester, qui ne peut pas rester ! Les Français doivent partir. Ils nous ont abandonnés… Nous, nous disons que ce n’est plus à eux de nous dire qu’ils vont partir. Le peuple va demander simplement à ce qu’ils partent » a-t-il déclaré.