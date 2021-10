C’était la sensation du dernier mercato. Lionel Messi, star international agrippée au FC Barcelone avait au dernier moment décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, une annonce inattendue en début de saison qui a beaucoup fait parler. Pour certains, le jeune homme faisait une erreur. Mais pour Messi lui-même ce fut un très bon choix.

Il ne s’était pas exprimé dans la presse depuis son arrivée au PSG. En couverture du magazine France Football, il s’est confié sur son arrivée dans le club vedette de France. Et pour lui, aucun regret au rendez-vous. « je ne me suis pas trompé » a-t-il laissé entendre totalement serein. Le magazine rance Football se charge de l’organisation du Ballon d’or. Il faut rappeler que le joueur argentin est l’un des grands favoris du de 2021. Il avait déjà remporté en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019 et pourrait donc avoir son septième trophée. D’après France Football, la star a évoqué sa victoire en Copa America et son départ du FC Barcelone. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.