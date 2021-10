L’ancien défenseur de l’équipe de France, Lilian Thuram dans une interview accordé à The Guardian, a estimé que les joueurs blancs doivent prendre encore plus de part active dans la lutte contre le racisme. Depuis qu’il a raccroché ses crampons, le joueur s’en engagé dans la lutte contre le racisme avec sa fondation qu’il a créée en 2008. Dans l’interview accordée à l’occasion de la traduction de son livre, La pansée blanche en anglais, il a expliqué que les joueurs blancs doivent prendre position contre les injures raciales sur les aires de jeux en invitant tout le monde à continuer « à se mettre à genoux avant les matches, pour condamner les injustices qui affectent les personnes de couleur ».

Selon lui, chacun des gestes des joueurs compte et il reconnait l’efforts des joueurs anglais allant dans ce sens. « Le football anglais doit être félicité pour avoir continué à le faire ; ce sont vraiment des pionniers en matière de sensibilisation, du moins dans le football. Ce qu’ils font encourage les gens à réfléchir » a-t-il estimé. Thuram a par ailleurs, dénoncé l’attitude hypocrite des joueurs blancs qui laissent aux joueurs de couleur le soin de montrer la voie à suivre dans la lutte contre le racisme.

« C’est très hypocrite »

« Très souvent, on demande aux joueurs qui sont la cible de racisme : ‘’Que devons-nous faire à ce sujet ?’’ C’est très hypocrite parce que cela laisse entendre que c’est à eux de trouver des solutions comme s’ils étaient le problème. C’est aux joueurs blancs, généralement majoritaires, de refuser de jouer. Ensuite, les pouvoirs en place seront obligés d’agir. Parce que sinon, leur entreprise en souffrira » a affirmé l’ex-défenseur.

Pour l’ancien joueur de la Juventus, ce n’est aux organes directeurs de prendre des mesures énergiques pour engendrer le changement à moins qu’ils ne soient poussés à le faire, mais c’est aux joueurs de faire les premiers pars. « Le changement ne vient jamais d’abord des autorités. Si vous voulez faire changer les choses, vous devez faire en sorte que les autorités soient obligées de changer », fait-il savoir.

Refuser ce que les plus âgés acceptaient

Thuram s’est réjoui de l’activisme qu’il voit de la part de « jeunes joueurs noirs qui ne sont plus prêts à accepter ce que les plus âgés acceptaient… et qui font réfléchir leurs coéquipiers, adversaires et supporters ». Il est également encouragé par les prises de position de certains joueurs blancs. « Par exemple, quand je vois le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, dénoncer le racisme, je pense que c’est fantastique. Parce que ça veut dire qu’il a compris que le racisme le touche aussi », dit-il.

