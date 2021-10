Le rapport 2021 de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime est tombé il y a quelques semaines. Le document qui renseigne sur le crime organisé dans le monde établit un classement des pays touchés par ce phénomène. Heureusement, le Bénin ne figure pas dans le Top 10 africain. Il ne pointe qu’à la 26 ème place sur les 54 pays du continent et au 10 ème rang sur les 15 pays d’Afrique de l’Ouest. Au niveau mondial, il se classe à la 76ème place sur la 193 pays pris en compte.

Le document indique que le trafic d’armes a considérablement augmenté. La possession nationale d’armes à feu a quadruplé en dix ans, de 2007 à 2017. L’instabilité du pays, en particulier depuis 2019, et la menace des groupes terroristes nationaux ont contribué à l’augmentation du trafic d’armes dans le pays. La menace posée par Boko Haram dans la région a également probablement affecté les flux illicites d’armes, entraînant une augmentation des flux d’armes légères vers le Bénin.

« Le carburant est introduit en contrebande du Nigeria par des réseaux criminels »

Il existe également un marché illégal des crimes contre la faune, qui voit le commerce d’espèces menacées et rares entre le Bénin et la Chine. Alors qu’une augmentation du nombre d’éléphants au Bénin est encourageante, le braconnage de pangolin reste une énorme menace pour l’espèce. Le Bénin est devenu plus vulnérable aux chocs externes, notamment aux aléas climatiques, les fluctuations des prix du pétrole et du coton et les événements au Nigeria, principal partenaire commercial du Bénin. En raison de son coût élevé au Bénin, le carburant est introduit en contrebande du Nigeria par des réseaux criminels travaillant près de la frontière et l’on craint également que le pays ne joue un rôle dans le commerce illicite de l’or, indique le rapport.