Dans la matinée du lundi 18 octobre, l’armée rwandaise a fait une incursion en territoire congolais et a pillé des villageois, ont confirmé les Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC). D’après l’armée congolaise, l’incursion a été effectuée par le groupement Buhumba à Kibumba en territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu dans l’est de la République démocratique du Congo. Dans cette région de la RDC, les troupes rwandaises sont fréquemment accusées de franchir les frontières.

D’après le porte-parole de l’armée congolaise au Nord-Kivu, le colonel Guillaume Njike, l’armée étrangère a été contenue puis repoussée après, par les éléments de la FARDC. « Ils ont été contenus par les forces armées de la République démocratique du Congo jusqu’à l’arrivée des renforts, ils ont fait demi-tour », a confié le porte-parole à l’Agence Anadolu. Les soldats rwandais ont « tiré avec des armes d’appui et des armes individuelles. La situation est sous contrôle des FARDC », a ajouté le porte-parole, soulignant que les soldats rwandais « sur le chemin du retour ont pillé les biens de la population ».

« Ils avaient déjà tout emporté »

« Beaucoup de coups de feu ! Quelques minutes plus tard, on a vu des soldats rwandais arriver dans notre quartier, et on n’a pas eu d’autre choix que de fuir en laissant notre bétail derrière nous. Quand on est revenus, ils avaient déjà tout emporté », a raconté à Africanews, Enoch Sarafi, habitante du village de Buhumba. D’après l’organisation de la société civile du territoire de Nyiragongo l’armée rwandaise est plus organisée au niveau de la frontière que les forces de la RDC qui disposent moins d’effectifs et d’équipement pour contenir les attaques de l’armée étrangère.