La paix est visiblement de retour au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. On retient que Pastef/Dakar a réintégré la coalition de l’opposition sénégalaise. Un communiqué de la session Dakar de cette formation politique de Ousmane Sonko indique qu’elle a renoué avec ses activités au sein de Yewwi Askan Wi. « Nous savons que le chemin sera sinueux et parsemé d’embûches. Mais nous savons aussi que nous avons en nous les ressorts, l’énergie, et l’envie nécessaires pour lever les obstacles », a notamment fait remarquer le communiqué de Pastef/Dakar.

« Yewwi Askan Wi peut plier mais ne rompra pas »

Une autre déclaration venant de Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur national de la plateforme « Avenir Sénégal Bu Niu Beug » et membre de la coalition, abonde le même sens que le communiqué. Elle indique que les divergences ne feront pas tomber l’initiative de la coalition. « Yewwi Askan Wi peut plier mais ne rompra pas », a déclaré l’homme politique sénégalais.

Des divergences avec Khalifa Sall

Rappelons que selon les informations qui avaient été rapportées par les médias, cette session de la formation politique de Ousmane Sonko s’était insurgée contre une décision de Taxawu Dakar de Khalifa Sall. Il s’agirait d’un désaccord qui est en lien avec les candidats investis dans différentes localités de la capitale.