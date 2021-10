La nouvelle est tombée dans la matinée de ce mercredi 13 Octobre 2021. L’actrice sénégalaise que beaucoup de jeunes appelait Tata ou Maman Myriam est décédée. L’actrice disparue qui étaient membre de plusieurs associations caritatives était très active dans le social. Son rôle préféré dans les films était celui de « Maman« .

Décrite par certains observateurs comme une femme qui aimait se retrouver avec les jeunes, l’actrice était une femme mariée et mère. C’était dans une pub pour une banque que Maman Myriam a fait sa première apparition sur les écrans de télévision et elle ne s’est plus défilée. Par la suite, elle a occupé des rôles dans de nombreuses séries comme « Ma grande Famille », « Idole » , « Virginie » et « Belle Mere » pour ne citer que celles là.

Selon nos recoupements d’informations, l’actrice sénégalaise Myriam Ndior s’est éteinte dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre 2021. C’était une femme qui n’avait pas peur des défis et revêtait plusieurs casquettes dans sa vie professionnelle : Restauratrice, actrice, productrice et Styliste. La rédaction de lanouvelletribune.info présente ses sincères condoléances au monde du cinéma sénégalais et à la famille de l’actrice.