Ces derniers jours, on a assisté à un grand succès de la série dramatique de survie sud-coréenne, Squid Game. Cette dernière met en scène un groupe de plusieurs personnes qui mettent leurs vies en danger dans des jeux pour enfant, dans le but de gagner une forte somme d’argent leur permettant de rembourser leur dette.

« Il y avait la crise de Lehman Brothers »

Dans une interview accordée au média IndieWire, Hwang Dong-hyuk, réalisateur de la série a dit comment il a inventé sa série. « J’ai conçu les théories pour l’émission en 2008. À l’époque, il y avait la crise de Lehman Brothers ; l’économie coréenne a été durement touchée et j’étais également en difficulté économique » a-t-il déclaré. Pour lui, durant les 10 dernières années, beaucoup de problèmes ont eu lieu. « Il y a eu le boom de la crypto-monnaie, où les gens du monde entier, en particulier les jeunes en Corée, allaient à fond et investissaient tout leur argent dans les crypto-monnaies. Et il y a eu la hausse. des géants de l’informatique comme Facebook, Google et en Corée, il y a Naver, et ils ne font que restructurer nos vies » a-t-il notamment poursuivi.

Hwang Dong-hyuk a ensuite continué en comparant l’ancien président américain Donald Trump à l’un des méchants de la série. « Et puis Donald Trump est devenu le président des États-Unis et je pense qu’il ressemble un peu à l’un des VIP du Squid Game. C’est presque comme s’il dirigeait un jeu télévisé, pas un pays, comme donner de l’horreur aux gens. Après tous ces problèmes sont arrivés, je pensais qu’il était temps que ce spectacle sorte dans le monde » a-t-il ajouté.