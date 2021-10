Sur sa chaîne ce mardi, le fondateur de Telegram, Pavel Durov a annoncé que plus de 70 millions de nouveaux utilisateurs ont enregistré leurs comptes dans la messagerie Telegram à la suite de la panne générale des services Facebook la veille. « Le taux de croissance quotidien de Telegram a dépassé la norme d’un ordre de grandeur, et nous avons accueilli plus de 70 millions de réfugiés d’autres plateformes en une journée », a écrit Durov.

Telegram a continué à fonctionner parfaitement pour la majorité des utilisateurs, a noté le fondateur du messager. « Cela dit, certains utilisateurs des Amériques ont peut-être connu une vitesse plus lente que d’habitude, car des millions d’utilisateurs de ces continents se sont précipités pour s’inscrire à Telegram en même temps », a ajouté Durov. Lundi 4 octobre, des utilisateurs du monde entier ont signalé à l’échelle mondiale le disfonctionnement de tous les services de Facebook, Instagram et WhatsApp.

Il n’y avait aucune activité malveillante

Dans une nouvelle déclaration, Facebook a indiqué que la perturbation massive de ses services n’a pas été causée par des criminels. « Nous voulons préciser qu’il n’y avait aucune activité malveillante derrière cette panne, sa cause première était un changement de configuration défectueux de notre côté », indique le communiqué. Auparavant, la société avait déclaré qu’elle n’avait aucune preuve d’ingérence de tiers dans les services, précisant toutefois que les conclusions des experts n’étaient pas définitives.