Il y a une dizaine de jours, Tiwa Savage, star parmi les stars au Nigéria annonçait qu’une personne tentait de la faire chanter concernant une sextape qu’elle aurait tournée avec son compagnon. Dans une interview à l’ancienne chanteuse devenue animatrice, Angie Martinez de Power 105.1, Tiwa Savage révélait qu’elle n’allait pas céder au chantage quitte à diffuser elle-même ladite vidéo.

« J’ai décidé que je n’allais pas payer la personne parce que si je le faisais, dans deux mois, trois mois plus tard ou même deux ans plus tard, vous reviendriez (…) Je ne permettrai à personne de me faire chanter pour avoir fait quelque chose de naturel » avait affirmé la star nigériane. Et elle s’en est tenue à sa promesse. Malheureusement, il y a quelques heures, le maître chanteur est finalement passé à l’acte en diffusant sur la toile une courte vidéo dans laquelle la star était reconnaissable. Très rapidement la vidéo a fait le tour de la toile nigériane et même internationale et a suscité beaucoup de commentaires négatifs envers Tiwa Savage.

Critiques et soutiens

D’après la version officielle, le compagnon de Tiwa aurait publié par erreur la s*xtape sur son compte Snapchat. Vidéo qui aurait été enregistrée en quelques secondes par un de ses followers qui a ensuite exigé une rançon. Certains internautes ont toutefois pris La Défense de star affirmant que c’était une erreur, et qu’elle ne devrait pas être jugée uniquement sur cela. « Parce que les activités personnelles de Tiwa Savage sont exposées en public, cela ne la rend pas différente ou moins humaine que la plupart d’entre nous. Tiwa est incroyable comme toujours et elle devrait être célébrée pour tout ce qu’elle a fait pour la musique africaine ! Tiwa n’est pas un ange, donc de telles erreurs devraient être négligées. ».

Réactions de Tiwa Savage

Tiwa a répondu quelques heures après la diffusion de la vidéo. « Vous détestez comment j’ai pu contrôler le récit et prendre de l’avance sur l’histoire avant qu’elle ne me consume et comment je suis capable de plaisanter sur scène sur quelque chose que vous pensiez devoir me détruire et me faire honte… » a-t-elle écrit en story Instagram.