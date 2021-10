Alors que des informations viennent de révéler que la Chine a testé un missile hypersonique suscitant l’inquiétude des Etats-Unis, qui n’ont pas encore pu développer la technologie, un ancien responsable du Pentagone a accusé l’armée américaine de perdre du « temps dans la bureaucratie » quand « nos adversaires sont allés plus loin ». Nicolas Chaillan, ancien responsable des logiciels de l’US Air Force, ayant démissionné le mois dernier a affirmé n’avoir « pas été surpris » par le lancement de fusée à capacité nucléaire de la Chine et a averti que les États-Unis « manquaient de temps » pour rattraper leur retard dans la course à l’intelligence artificielle contre la Chine.

« L’IA est si importante pour la suite en termes d’innovation, mais aussi en termes d’armes, très honnêtement », a déclaré l’ancien responsable dans une interview à Fox News. Il a également déclaré que le Pentagone est tellement habitué à diriger sur la scène mondiale que les responsables « deviennent complaisants », permettant à d’autres, comme la Chine, de les surpasser. Il a noté que l’armée gaspille l’argent des contribuables sur du matériel bientôt obsolète et n’investit pas suffisamment dans la formation en cybersécurité, en technologie ou en IA.

Nous ne faisons qu’aggraver le problème

Le chef de l’information de l’armée, Raj Iyer, a rejeté l’évaluation de Chaillan selon laquelle les États-Unis étaient en train de perdre la guerre technologique contre la Chine, affirmant que « ce n’est absolument pas vrai ». Chaillan a répondu à Raj Iyer affirmant que « tout le monde dans le département sait que ce n’est tout simplement pas vrai », ce qu’il dit.

Selon lui, le Pentagone propage de fausses informations pour donner l’impression que les USA sont plus forts. « Vous voyez des dirigeants non seulement échouer à diriger, mais maintenant partager des informations erronées dans l’ensemble de l’industrie juste pour que les gens se sentent mieux dans leur peau et nous donnent l’air plus forts que nous ne le sommes », a affirmé Chaillan. « Nous ne faisons qu’aggraver le problème », a-t-il estimé.