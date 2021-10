Le jeudi 07 octobre dernier, les écureuils du Bénin ont créé la sensation au Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salam en Tanzanie en battant les Taifa Stars sur le score d’un but à zéro. Un match qui comptait pour la 3è journée des éliminatoires du Mondial 2022. N’eût été la vigilance de la défense béninoise et surtout de la classe de son dernier rempart (Saturnin Allagbé) , le Bénin aurait quitté la Tanzanie avec une défaite. Les écureuils sont avertis et ils savent très bien qu’ils affronteront demain dimanche des Taifa Stars revanchards. Olivier Verdon s’attend un match compliqué comme à l’aller mais espère que la victoire sera béninoise au décompte final.

« Ne surtout pas les sous-estimer »

« C’est un match difficile; on a su prendre les trois points. C’est ce qui est important. Maintenant il faudra bien se reposer et être prêt pour reprendre encore les trois points dimanche. C’est une équipe de Tanzanie qui est conquérante, solide, qui ne lâche rien et qui sait aussi jouer au ballon. Donc, il faudra encore être sérieux sur ce match, tout donné et surtout ne pas les sous-estimer. On espère que le public ici nous rendra la tâche un peu plus légère » a déclaré à sa descente d’avion le défenseur central de Ludogorets en Bulgarie.

« Le plus dur reste à faire à la maison »

Son coéquipier Jodel Dossou reconnaît aussi avoir affronté une équipe tanzanienne très joueuse. « On commence bien avec une victoire, mais le plus dur reste à faire à la maison » assure-t-il. Il faudra reprendre encore les trois points afin de mieux se positionner dans ce groupe, a poursuivi l’allier de Clermont foot en France qui se prépare à affronter une équipe revancharde, « mais c’est à nous de leur prouver qu’on n’est sur nos terres ». Khaled Adénon est sur la même longueur d’onde que son coéquipier.

» C’est très important pour nous, de finir premier du groupe«

Il a d’abord manifesté sa joie, d’avoir gagné ce match. On est « content, content et heureux parce que c’est ce qu’on voulait. On a réussi à reprendre les trois points à l’extérieur parce qu’on est parti avec beaucoup d’envie, avec beaucoup de conviction et on a réussi à prendre les trois points dans ce pays. C’était un match très compliqué face à une bonne équipe et de bons joueurs. On a tout donné et on a tout fait et par la grâce de Dieu, nous avons pris les trois points qu’il fallait » a-t-il déclaré.

Pour le match retour, il faudra « jouer encore plus…parce que c’est un moment très important pour nous, de finir premier du groupe. Je pense que ce n’est jamais arrivé dans l’histoire du Bénin et cette fois, on veut le faire, donner tout pour gagner ce match de dimanche » a-t-il déclaré. Bonne chance au 11 national.