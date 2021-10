Le président Russe Vladimir Poutine a profité de son passage à la 18e édition du Club Valdaï à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie pour se prononcer sur la polémique relative aux activités que mène le groupe militaire russe connu sous le nom de Wagner en Afrique. On retient des déclarations de l’homme fort de Moscou que la société ne dépend aucunement du gouvernement russe.

« Ce n’est pas l’Etat, elles ne représentent pas les intérêts de l’Etat russe. Si elles se trouvent quelque part à l’étranger, ce n’est pas sous l’ordre de l’Etat russe. Il s’agit d’un secteur privé et d’intérêts privés, y compris ceux qui sont liés à l’extraction des ressources énergétiques : l’or et les pierres précieuses.», a martelé Vladimir Poutine dans un contexte où les activités de ces sociétés militaires en Afrique font couleur beaucoup d’encres et de salives.

« Nous allons réagir… »

Il a tout de même tenu à faire remarquer que son gouvernement ne tarderait pas à réagir si les activités de ce groupe militaire mettaient à mal les intérêts de l’état russe. «Si cela entre en conflit avec les intérêts de l’Etat russe, et cela arrive parfois malheureusement, bien sûr que nous devons réagir et que nous allons réagir», a réaffirmé le président russe Vladimir Poutine.