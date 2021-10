Lors d’un discours marquant le 50e anniversaire du retour de la Chine aux Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a promis que Chine va toujours maintenir la paix dans le monde. Le président a fait cette annonce au milieu des inquiétudes exprimées par les États-Unis et d’autres pays face à son affirmation croissante dans le monde et après que Taïwan ait déclaré ce mois-ci que la tension militaire avec la Chine était à son pire depuis plus de 40 ans.

Dans son discours Xi a déclaré que la Chine sera toujours le « constructeur de la paix mondiale » et un « protecteur de l’ordre international », a rapporté l’agence de presse d’Etat Xinhua. « La Chine s’oppose résolument à toutes les formes d’hégémonie et de politique de puissance, d’unilatéralisme et de protectionnisme », a déclaré M. Xi, appelant à une plus grande coopération mondiale sur des questions telles que les conflits régionaux, le terrorisme, le changement climatique, la cybersécurité et la biosécurité.

Des valeurs communes de toute l’humanité

Xi a exhorté tous les pays à promouvoir des valeurs comme la paix, le développement, la justice, la démocratie, la liberté, en utilisant l’expression, des « valeurs communes de toute l’humanité », qu’il a mentionnée pour la première fois dans un discours de juillet pour le 100e anniversaire du Parti communiste chinois au pouvoir. Pour rappel, l’ONU avait voté en 1971 pour reconnaître la République populaire de Chine comme seul représentant de la Chine, expulsant Taïwan, qui avait occupé de siège à l’ONU au nom de la République de Chine, son titre officiel.

Pressions politiques du gouvernement chinois

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réitéré un appel aux Nations Unies pour autoriser sa « participation significative », ajoutant que Taipei n’avait jamais fait partie de la République populaire et que son gouvernement n’avait pas le droit de représenter le peuple de l’île. Le ministère a appelé les Nations Unies « à ne pas céder à plusieurs reprises aux pressions politiques du gouvernement chinois » et à exclure Taïwan, a-t-il ajouté.