Le polémiste français poursuit sa charge contre le président français Emmanuel Macron. Poussé par les récents sondages qui le créditent de 17% devant Marine Le Pen, Éric Zemmour s’en prend donc à celui qui pourrait être son principal challenger. Et sur ce plan, il n’oublie pas ses fondamentaux : l’immigration.

Éric Zemmour était sur le plateau de la radio Europe 1. Il y a abordé les thèmes qui lui sont chers et n’a pas manqué de s’attaquer au président français. « Emmanuel Macron veut dissoudre la France dans l’Europe et l’Afrique, moi je ne veux pas » à d’abord lâché le polémiste lors de son intervention. Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a affirmé vouloir fermer les frontières si nécessaires c’est-à-dire arrêter l’immigration légale et illégale.

« On n’a pas la même vision de la France, de la modernité, de l’histoire de France même. Emmanuel Macron, c’est l’homme de la mondialisation heureuse, il pense qu’il ne faut jamais fermer les frontières, qu’il n’y a pas de problème d’immigration, il a dit pendant sa campagne qu’il n’y a pas de culture française, que la France doit déconstruire son histoire… » a-t-il ajouté.