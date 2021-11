Il y a peu, la police a découvert dans un magasin à Cotonou 780 kilogrammes de cocaïne. Le magasin en question appartenait à un homme d’affaires libanais qui a depuis été arrêté. Hier vendredi 05 novembre, on a appris par Frissons radio qu’il a été placé sous mandat de dépôt de même que le gardien de l’entrepôt et une troisième personne. Ils sont accusés de trafic international de drogue à haut risque et blanchiment de capitaux. D’autres personnes devraient également rendre des comptes à la justice dans cette affaire.

Les locataires du magasin avaient pris la poudre d’escampette

Rappelons que les locataires de l’entrepôt avaient pris la poudre d’escampette, informés par un policier de la descente imminente des forces de l’ordre sur les lieux. Le policier mouchard a vite été identifié et mis aux arrêts. Inutile de rappeler que plusieurs tonnes de cocaïne ont été saisies ces derniers mois au Bénin.

La plus grosse prise a été réalisée en octobre dernier avec plus de 2,500 tonnes de cocaïne saisies dans un magasin sis à Ekpè PK 10 dans la commune de Sèmè-Kpodji. L’entrepôt appartenait à un libanais Zafer El Dorr, qui l’a loué à un ressortissant ivoirien du nom de Kouadio Kipré. L’enquête qui s’est ouverte avait permis d’interpeller 11 personnes.