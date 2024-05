Bénin : 42 sacs de Npk saisis à l’embarcadère de Bodjecali

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Le mardi 07 mai 2024, une équipe mixte composée des fonctionnaires de la police républicaine, de la douane et de la marine a effectué une descente à l’embarcadère de Bodjecali où une quantité importante d’intrants agricoles embarquée à destination des pays frontaliers a été saisie.

Le mardi 07 mai 2024 à 15 heures, en marge d’une séance tenue à Malanville et qui a réuni les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en vue d’harmoniser la mise en œuvre de la mesure d’interdiction des exportations illicites des intrants agricoles vers les pays frontaliers via le fleuve Niger, une équipe mixte composée des fonctionnaires de la police républicaine, de la douane et de la marine, a effectué une descente dans quelques embarcadères de Malanville, notamment, ceux dits du Pont, de Money, de Tounga et de Bodjecali.

Publicité

Arrivée à celui de Bodjecali sur la Sota, l’équipe a saisi des sacs d’engrais Npk ainsi qu’une importante quantité de marchandises diverses (biscuits, paquets de lames, rasoirs, etc.) emballées dans des sacs. Ces marchandises étaient chargées dans des barques de fortune et allaient à destination des pays frontaliers. Au total, quarante-deux sacs de Npk ont été saisis et déposés à la brigade de douane de Malanville pour la procédure subséquente.